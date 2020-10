Coronavirus, il bollettino del 2 ottobre: 140 nuovi casi in Sicilia e due morti. Leggero calo in Italia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Centoquaranta nuovi positivi in Sicilia e altri due morti. Emerge dall ultimo bollettino. Sono 3.048 gli attuali positivi: 303 ricoverati con sintomi, 21 in terapia intensiva, +1, e 2.724 in ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 2 ottobre 2020) Centoquarantapositivi ine altri due. Emerge dall ultimo. Sono 3.048 gli attuali positivi: 303 ricoverati con sintomi, 21 in terapia intensiva, +1, e 2.724 in ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1 ottobre: 2.548 nuovi casi e 24 morti - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino 2 ottobre: 2.499 nuovi casi. Record tamponi: oltre 120mila - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 2 ottobre: 2.499 nuovi casi e 23 morti - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus, il bollettino della #Campania - TheIceWolf : RT @SkyTG24: Coronavirus, in Lombardia 307 positivi su 19.842 tamponi -