Coronavirus | governo scrive a tv e radio | da lunedì settimana ' scarica Immuni'

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Una lettera per spingere la diffusione di, la app di contact tracing per contrastare il Covid-19. A quanto si apprende, l'ufficio comunicazione di Palazzo Chigi, con una missiva firmata dal portavoce e capo ufficio stampa di Palazzo Chigi Rocco Casalino, ha dato il via alla'. "In questa fase della pandemia in cui è fondamentale mantenere alti i livelli di prevenzione del contagio, un grande aiuto ci arriva dall'app- si legge nella lettera, visionata dall'Adnkronos - che permette di rintracciare e segnalare eventuali contatti con persone positive al Covid-19. Questa applicazione, che è completamente gratuita, contribuisce a ridurre drasticamente la diffusione del. La persona che viene avvertita ...