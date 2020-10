Coronavirus, Germania: con 2.673 casi mai così male da aprile. Francia proroga restrizioni (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nel giorno in cui l'attenzione del mondo è focalizzata sulla positivtà al Coronavirus di Donald Trump e della moglie Melania, negativo invece il segretario di Stato, Mike Pompeo. Negli Usa superati i ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nel giorno in cui l'attenzione del mondo è focalizzata sulla positivtà aldi Donald Trump e della moglie Melania, negativo invece il segretario di Stato, Mike Pompeo. Negli Usa superati i ...

