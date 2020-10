Coronavirus Fiumicino | Montino | ‘Tutti negativi i secondi tamponi molecolari eseguiti sui 5 casi sospetti della scuola di Via Varsavia’

(Di venerdì 2 ottobre 2020) “La Asl Rm 3 mi ha da poco comunicato che tutti i presuntidi positività al Covid-19primaria di Via Varsavia a Parco Leonardo sono risultatial tampone molecolare”. Lo dichiara il sindaco diEsterino. “Come da protocollo – spiega – se una persona durante gli screening risulta positivo al tampone viene mandata a fare un secondo tampone molecolare per avere o meno confermapositività. Proprio questo secondo tampone è stato fatto ai tre bambini e alle due docenti che avevano registrato positività al primo tampone eseguito nellae la risposta è stata negativa”. “Posso affermare dunque – aggiunge – ...

02 OTT - Obbligatorio l'uso della mascherina all'aperto nel Lazio. Lo prevede un'ordinanza della Regione Lazio. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel corso di una co ...Fiumicino, casi di Covid-19 alla scuola di Via Varsavia. «Durante lo screening fatto ieri alla scuola di via Varsavia sono stati esaminati 389 tamponi, mentre altri 29, sempre legati alla scuola, sono ...