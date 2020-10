Coronavirus, Ema al via valutazione del vaccino: «Ci stiamo muovendo rapidamente» (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’Ema ha cominciato ad analizzare i dati del vaccino contro il Covid-19 messo a punto da AstraZeneca e dall’università di Oxford, il primo passo dell’iter di approvazione. A scriverlo la stessa Agenzia europea del farmaco, che ha voluto precisare che si tratta del primo candidato che arriva a questa delicata fase. “Il comitato per i medicinali umani ha iniziato a valutare il primo set di dati che viene dagli studi di laboratorio”, fanno sapere in un comunicato. Coronavirus, Ema al via valutazione del vaccino: «Ci stiamo muovendo rapidamente» «Il comitato per i medicinali umani ha iniziato a valutare il primo set di dati che viene dagli studi di laboratorio, non dai dati ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’Ema ha cominciato ad analizzare i dati delcontro il Covid-19 messo a punto da AstraZeneca e dall’università di Oxford, il primo passo dell’iter di approvazione. A scriverlo la stessa Agenzia europea del farmaco, che ha voluto precisare che si tratta del primo candidato che arriva a questa delicata fase. “Il comitato per i medicinali umani ha iniziato a valutare il primo set di dati che viene dagli studi di laboratorio”, fanno sapere in un comunicato., Ema al viadel: «Ci» «Il comitato per i medicinali umani ha iniziato a valutare il primo set di dati che viene dagli studi di laboratorio, non dai dati ...

Anarchicoindip1 : Altri 7-9 mesi di paralisi, poi il semestre bianco, poi...poi...poi...lunga vita al #GovernodellaVergogna ! Coron… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Via libera dell’Ema al progetto Italia-Oxford, primo al mondo a raggiungere il traguardo. - Antico_Egitto : Coronavirus, Ema avvia valutazione del vaccino Oxford-AstraZeneca - Rai News - LaStampa : Via libera dell’Ema al progetto Italia-Oxford, primo al mondo a raggiungere il traguardo. - augusto_amato : Coronavirus, Ema: 'Al via iter ok a vaccino'. Speranza: 'Resistere 7-9 mesi' - Politica - ANSA -