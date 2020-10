Coronavirus | Donald Trump ha la febbre | sarà ricoverato all’ospedale militare Walter Reed in caso servissero cure immediate

Leggi su open.online

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 ottobre) A neanche 24 ore di distanza dal tampone positivo al, il presidente degli Stati Unitista per essere trasportato all’ospedaleMedical Center, a Bethesda, nel Maryland, dove resterà per alcuni giorni su consiglio dei medici. La Casa Bianca ha fatto sapere che si tratta di una misura cautelare, così che il presidente possa riceverequalora fossero necessarie. Sia il capo della Casa Bianca, sia la first lady hanno fatto sapere di essere in condizioni stabili ma di avere dei sintomi da Covid, seppur lievi. Il presidente, in particolare, è in uno stato febbrile, stando a quanto riferisce la Cnn. Il medico della ...