Coronavirus, diminuiscono i casi nonostante 2mila tamponi in più: +2.499 (ieri 2.548). Ancora 23 decessi. Il bollettino della Protezione civile

Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 ottobre)

Il bollettino del 2 ottobre 

Anche se di poco, dopo quattro giorni di aumento consecutivo dei nuovi casi di Coronavirus, l'incremento giornaliero torna a calare: le nuove infezioni registrate oggi, due ottobre, sono 2.499. ieri, i contagi erano stati 2.548, due giorni fa 1.851, tre giorni fa 1.648, quattro giorni fa 1.494. Il totale dei casi positivi registrati in Italia, ad oggi, ammonta a 319.908. I dati inseriti nel bollettino odierno della Protezione civile e del Ministero della Salute sono stati elaborati alla luce di 120.301 tamponi effettuati. ieri, i test eseguiti erano stati 118.236.

