Coronavirus, De Luca: In Campania oggi 392 nuovi positivi. Ma per il 98% sono asintomatici (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Abbiamo registrato numeri elevati di positivi in Campania 392 positivi, 390 ieri, un tasso di positivita’ 4,6%”. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca anticipa i dati sui contagi giornalieri da Coronavirus nella consueta diretta Facebook del venerdi’. “Vorrei dire ai nostri concittadini che dobbiamo avere un atteggiamento di tranquillita’ – prosegue De Luca -, di consapevolezza ma di tranquillita’. Abbiamo numeri elevati di positivi, ma il 98% dei positivi che registriamo sono asintomatici. Abbiamo anche un ridotto numero di arrivi nelle terapie intensive – aggiunge -. Ci sono numeri elevati ma una ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Abbiamo registrato numeri elevati diin392, 390 ieri, un tasso dita’ 4,6%”. Il presidente della RegioneVincenzo Deanticipa i dati sui contagi giornalieri danella consueta diretta Facebook del venerdi’. “Vorrei dire ai nostri concittadini che dobbiamo avere un atteggiamento di tranquillita’ – prosegue De-, di consapevolezza ma di tranquillita’. Abbiamo numeri elevati di, ma il 98% deiche registriamo. Abbiamo anche un ridotto numero di arrivi nelle terapie intensive – aggiunge -. Cinumeri elevati ma una ...

