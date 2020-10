Coronavirus, De Luca attacca le forze dell’ordine per i mancati controlli sulle mascherine: «Stanno venendo meno al loro dovere» – Il video (Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 ottobre)Vincenzo De Luca attacca in diretta Facebook le forze dell’ordine e il ministero dell’Interno, che sarebbero rei di non fare abbastanza per assicurare il rispetto delle norme anti-Coronavirus. «Rilevo come uno scandalo nazionale l’assenza totale di controlli da parte delle forze ordine per il rispetto delle ordinanze in materia di contrasto al Covid emesse dal governo centrale e da quello regionale. In queste condizioni convivere con il Covid per altri dieci mesi diventa un suicidio», ha detto il governatore della Campania. Coronavirus, dal +14,6% della Lombardia al +140,7% della Campania: il confronto tra regioni che premia il Nord e spaventa il Sud – Il report«Faccio ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 ottobre)Vincenzo Dein diretta Facebook ledell’ordine e il ministero dell’Interno, che sarebbero rei di non fare abbastanza per assicurare il rispetto delle norme anti-. «Rilevo come uno scandalo nazionale l’assenza totale dida parte delleordine per il rispetto delle ordinanze in materia di contrasto al Covid emesse dal governo centrale e da quello regionale. In queste condizioni convivere con il Covid per altri dieci mesi diventa un suicidio», ha detto il governatore della Campania., dal +14,6% della Lombardia al +140,7% della Campania: il confronto tra regioni che premia il Nord e spaventa il Sud – Il report«Faccio ...

fanpage : De Luca: “In Campania contagi in aumento. Dove sono le forze dell’ordine?” - repubblica : Briatore insulta De Luca: 'Persona frustrata che attacca i vincenti' - MediasetTgcom24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Se contagi non scendono chiuderemo tutto' #coronavirus - gio551 : RT @fanpage: De Luca: “In Campania contagi in aumento. Dove sono le forze dell’ordine?” - laRedazioneEU : Coronavirus, De Luca attacca le forze dell’ordine: «Stanno venendo meno al loro dovere» -