Coronavirus | Corcione Azienda dei Colli di Napoli | “Non bastano i posti”

(Di venerdì 2 ottobre 2020) NAPOLI – "Attualmente abbiamo oltre cento pazienti ricoverati: 8 in rianimazione e circa 20 in sub intensiva". Cosi' alla Dire Antonio Corcione, capodipartimento area critica dell'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli sulla situazione Covid. "Non bastano i posti – sottolinea – perche' i contagi aumentano e siamo quindi pronti ad aumentare i posti di terapia intensiva per trattare al meglio tutti i pazienti. Purtroppo – ammette Corcione – siamo tornati un po' come a marzo e di conseguenza dobbiamo comportarci come allora con un po' più di serietà da parte nostra nei comportamenti, nel rispettare le regole – sempre le stesse, mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani – perché abbiamo bisogno che le cose vadano meglio anche – conclude – per permettere cure ai pazienti non covid con patologie altrettanto importanti".