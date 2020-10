Coronavirus | Conte | spinta Ue per 200-300 mln dosi vaccino | sarà per tutti | Europa cuore grande

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Ci siamo confrontati con Ursula Von Der Leyen e la Commissione. L'Italia ha lavorato in prima linea e oggi possiamo dire che con l'Ue stiamo finanziando sette gruppi farmaceutici che stanno moltiplicando le linee di produzione dei vaccini, a prescindere da chi arriverà per primo. Questo ci consentira' di poter predisporre da subito - abbiamo già firmato i contratti - 200 o 300 milioni di, che riguarderanno non solo i cittadini europei ma anche Paesi a reddito medio e basso perché l''ha un". Lo ha detto il premier Giuseppe, intervenendo all'84esima Fiera del Levante di Bari.

E questo non possiamo permettercelo, non possiamo permetterci disattenzioni". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'84esima Fiera del Levante di Bari.Matteo si gioca tutto in 72 ore Per quanto riguarda le condizioni in cui si trova il Paese, che adesso deve affrontare una nuova ripresa dei contagi da Coronavirus ... Io non guardo agli errori di ...