Coronavirus Cisterna, preoccupa l'impennata di casi. Il Sindaco: 'Facciamo tutti attenzione, previsti controlli e sanzioni' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Continua a crescere la curva dei contagi a Cisterna attestandosi a 40 persone in tutto attualmente affette dal virus Covid-19. Un dato che pone il comune pontino tra quelli della provincia attenzionati dalla ASL di Latina e dal Prefetto che ieri ha tenuto una riunione per fare il punto della situazione e attivare una serie di misure allo scopo di contrastare tale preoccupante fenomeno. preoccupazione che, vista l'imminente stagione autunno-invernale, investe tutta la regione e la Capitale al punto che il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, quest'oggi ha emesso l'ordinanza di obbligo sul territorio regionale di indossare la mascherina nei luoghi all'aperto e durante tutta la giornata. Decisione questa già presa nei giorni scorsi dal Sindaco Carturan unitamente ad altri della ...

