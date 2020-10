Coronavirus | Cassese | ' stato emergenza è dichiarazione impotenza e incapacità' **

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - “Dopo l'annuncio di una nuova proroga dellodimi sono domandato se questa sia unadio piuttosto unadio peggio ancora;”. Lo afferma il giudice emerito della Corte costituzionale Sabino, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. “Mi sono anche chiesto –aggiunge- perché noi in Italia per fare le cose ordinarie dobbiamo sempre ricorrere all'urgenza. Se ci sono degli intoppi nel percorso ordinario basterebbe toglierli. Stiamo convivendo da 10 mesi in una situazione di pericolo per la salute e unoben ordinato dovrebbe avere strumenti ordinari per ...