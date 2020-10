Coronavirus, Brusaferro: “La crescita dei contagi è costante ma piuttosto lenta. Gran parte dei casi avviene a livello intra-familiare” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Gran parte dei contagi avviene a livello intra-familiare. Un tema di Grande attenzione riguarda anche le attività di integrazione di tipo informale, quindi i gruppi di persone, di amici. Per vedere un effetto nella scuola è ancora presto. Bisogna aspettare ancora qualche settimana. Devo dire che la scuola sta rapidamente identificando le persone con sintomi e questo è un buon segnale per la capacità di tracciare i casi”. E’ quanto ha detto a Rai Radio1 il presidente Istituto Superiore della Sanità, Silvio Brusaferro, a proposito dell’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus in Italia. “La crescita dei contagi – ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) “dei-familiare. Un tema dide attenzione riguarda anche le attività di integrazione di tipo informale, quindi i gruppi di persone, di amici. Per vedere un effetto nella scuola è ancora presto. Bisogna aspettare ancora qualche settimana. Devo dire che la scuola sta rapidamente identificando le persone con sintomi e questo è un buon segnale per la capacità di tracciare i”. E’ quanto ha detto a Rai Radio1 il presidente Istituto Superiore della Sanità, Silvio, a proposito dell’evoluzione dell’epidemia diin Italia. “Ladei– ...

