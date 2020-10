Coronavirus: Brusaferro, attenzione ai contagi in famiglia (Di venerdì 2 ottobre 2020) AGI - “La situazione è ancora sotto controllo ma attenzione ai contagi in famiglia”. Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità al Gr1 Rai. “Gran parte di questi contagi - ha aggiunto - avviene a livello intrafamiliare e c'è un tema di grande attenzione anche alle attività di integrazione di tipo informale quindi anche laddove ci siano gruppi di persone, di amici. Per vedere un effetto nella scuola è ancora presto. Bisogna aspettare ancora qualche settimana. Devo dire che la scuola sta rapidamente identificando le persone con sintomi e questo è ovviamente un buon segnale per la capacità di tracciare i casi” . Quanto ai segnali di aumento dei ... Leggi su agi (Di venerdì 2 ottobre 2020) AGI - “La situazione è ancora sotto controllo maaiin”. Lo ha detto Silvio, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità al Gr1 Rai. “Gran parte di questi- ha aggiunto - avviene a livello intrafamiliare e c'è un tema di grandeanche alle attività di integrazione di tipo informale quindi anche laddove ci siano gruppi di persone, di amici. Per vedere un effetto nella scuola è ancora presto. Bisogna aspettare ancora qualche settimana. Devo dire che la scuola sta rapidamente identificando le persone con sintomi e questo è ovviamente un buon segnale per la capacità di tracciare i casi” . Quanto ai segnali di aumento dei ...

Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente Iss, secondo il quale "per vedere un effetto nella scuola è ancora presto. Bisogna aspettare ancora qualche settimana".

Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità dice che la situazione in Italia è ancora sotto controllo. La crescita, rispetto all'Europa, è costante ma lenta ...

