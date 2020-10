Coronavirus, bollettino del 2 ottobre: ancora quasi 2.500 nuovi contagi, 23 morti, 53.997 positivi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Per quanto riguarda le regioni, la situazione più preoccupante resta quella della Campania, dove si registra anche oggi il numero più alto di casi giornalieri: sono 392, mentre i ricoveri sono saliti complessivamente a 478 (39 in terapia intensiva) Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Per quanto riguarda le regioni, la situazione più preoccupante resta quella della Campania, dove si registra anche oggi il numero più alto di casi giornalieri: sono 392, mentre i ricoveri sono saliti complessivamente a 478 (39 in terapia intensiva)

