Coronavirus: anche nel Lazio obbligatoria la mascherina all'aperto (Di venerdì 2 ottobre 2020) anche nel Lazio è obbligatorio l'uso della mascherina all'aperto: lo prevede un'ordinanza della Regione Lazio, secondo quanto ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel corso di una conferenza stampa insieme al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

