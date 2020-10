Coronavirus, altra giornata confortante: aumentano ancora i tamponi, calano i positivi. Campania maglia nera del contagio, Calabria la più virtuosa [DATI] (Di venerdì 2 ottobre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 23 morti, 1.126 guariti e 2.499 nuovi casi su 120.301 tamponi. Oggi è risultato positivo il 2,07% dei tamponi effettuati, in lieve calo rispetto a ieri. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Campania (392), Lombardia (307), Lazio (264), Toscana (223), Piemonte (219), Emilia Romagna (163), Liguria (140) e Sicilia (140). Come sempre dall’inizio della pandemia, la Regione con il numero più basso di casi in rapporto alla popolazione residente è la Calabria, dove anche oggi ci sono stati soltanto 18 nuovi positivi, tutti asintomatici. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Iufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 23 morti, 1.126 guariti e 2.499 nuovi casi su 120.301. Oggi è risultato positivo il 2,07% deieffettuati, in lieve calo rispetto a ieri. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi(392), Lombardia (307), Lazio (264), Toscana (223), Piemonte (219), Emilia Romagna (163), Liguria (140) e Sicilia (140). Come sempre dall’inizio della pandemia, la Regione con il numero più basso di casi in rapporto alla popolazione residente è la, dove anche oggi ci sono stati soltanto 18 nuovi, tutti asintomatici. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è ...

