Coronavirus, al Cotugno di Napoli 16 nuovi posti letto. Finora 103 ricoverati di cui 3 in terapia intensiva (Di venerdì 2 ottobre 2020) Saranno disponibili in giornata 16 nuovi posti letto di ricovero ordinario per pazienti Covid all'ospedale Cotugno di Napoli, dove negli ultimi giorni si è registrato un aumento di ricoveri. Sono attualmente 79 i pazienti Covid ricoverati in reparto ordinario, 16 quelli ricoverati in terapia subintensiva e 8 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, di cui 3 intubati. Si sta procedendo quindi a liberare altri reparti della struttura per rendere disponibili entro oggi ulteriori 16 posti di ricovero ordinario. Secondo quanto riportato nell'aggiornamento diffuso ieri dal Ministero della Salute, attualmente in Campania sono 421 le persone ricoverate con ...

