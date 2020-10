Coronavirus, a New York la metà dei ristoranti potrebbe chiudere (Di venerdì 2 ottobre 2020) La metà dei ristoranti di New York potrebbe chiudere nei prossimi due anni a causa della pandemia, facendo sparire 159.000 posti di lavoro. È la stima delle autorità contabili della città, secondo le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 ottobre 2020) La metà deidi Newnei prossimi due anni a causa della pandemia, facendo sparire 159.000 posti di lavoro. È la stima delle autorità contabili della città, secondo le ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus New Coronavirus, New York ha più vittime di Spagna e Francia. Massima allerta a Parigi e Lione La Stampa Usa: presidente Trump e first lady Melania in quarantena

New York, 02 ott 06:55 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato via Twitter che una delle sue più strette collaboratrici, Hope Hicks, è risultata positiva al ...

Usa: collaboratore di Trump positivo al coronavirus

New York, 02 ott 05:19 - (Agenzia Nova) - Hope Hicks, uno tra i più stretti collaboratori del presidente Usa Donald Trump, è risultato positivo al coronavirus. Lo riferisce la stampa Usa, ricordando ...

