Coronavirus a Bacoli, alunna positiva: scuole chiuse e tamponi per studenti e insegnanti (Di venerdì 2 ottobre 2020) Bacoli. Una studentessa è risultata positiva al Coronavirus. Lo ha comunicato il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, che in accordo con la dirigente scolastica e l’Asl di Napoli, ha deciso di chiudere i plessi di Torregaveta e Fusaro, per la giornata di lunedì, al fine di sanificare le aule ed i locali didattici. Coronavirus … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 ottobre 2020). Una studentessa è risultataal. Lo ha comunicato il sindaco di, Josi Della Ragione, che in accordo con la dirigente scolastica e l’Asl di Napoli, ha deciso di chiudere i plessi di Torregaveta e Fusaro, per la giornata di lunedì, al fine di sanificare le aule ed i locali didattici.… L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

montediprocida : Sono stati inoltre disposti i tamponi per tutti gli alunni e gli insegnanti della classe - AdriMCMLXI : RT @Bukaniere: Scuole chiuse per infezione da #Covid a Marano di Napoli. T'appost' On. @VincenzoDeLuca? ?? Non si dovevano fare test ai raga… - Bukaniere : Scuole chiuse per infezione da #Covid a Marano di Napoli. T'appost' On. @VincenzoDeLuca? ?? Non si dovevano fare tes… - puntomagazine : Della Ragione: “Dal link epidemiologico è emerso che un loro familiare lavora, come collaboratore scolastico” #news… - occhio_notizie : Un'altra scuola chiusa in Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bacoli Coronavirus, a Bacoli due nuovi positivi. Il sindaco: "Rispettate le regole" Vesuvio Live Alunna del Liceo di Bacoli positiva al Covid: scuola chiusa e tamponi per i compagni di classe

BACOLI – Un’alunna del Liceo “Lucio Anneo Seneca” di Bacoli è risultata positiva al coronavirus facendo scattare la chiusura dei plessi di Torregaveta e Fusaro, per la giornata di lunedì, al fine di ...

Castello di Baia, ecco la mostra "Visioni per Piscina Mirabilis"

Use Italy è un movimento nato con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle rovine antiche presenti in Italia attraverso un nuovo uso. Il concorso bandito a gennaio, in collabor ...

BACOLI – Un’alunna del Liceo “Lucio Anneo Seneca” di Bacoli è risultata positiva al coronavirus facendo scattare la chiusura dei plessi di Torregaveta e Fusaro, per la giornata di lunedì, al fine di ...Use Italy è un movimento nato con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle rovine antiche presenti in Italia attraverso un nuovo uso. Il concorso bandito a gennaio, in collabor ...