Coronavirus | 2 499 nuovi casi positivi e 23 decessi

(Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dopo l'impennata di ieri restano stabili i dati sui contagi da. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino elaborato dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale, sono 2.499 idi contagio in Italia, 49 meno di ieri, quando i tamponi risultatierano 2.548. In tutto, iitaliani da inizio pandemia toccano quindi quota 319.908. Attualmente le persone positive al Covid-19 sono 53.997, 350 in più rispetto a ieri. Di questi, 3.142 sono ricoverati con sintomi, 294 sono in terapia intensiva (ieri erano 290) e 50.561 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 120.301, circa duemila più di ieri. Oggi si registrano inoltre 23, il numero delle vittime sale ...