Coronavirus, 159 nuovi casi nel Milanese: metà dei contagi della Lombardia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Milano, 2 ottobre 2020 - Dopo il boom di ieri, calano leggermente i nuovi casi di Coronavirus nel Milanese in 24 ore se ne registrano 159, di cui 81 nella città capoluogo , ieri ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 2 ottobre 2020) Milano, 2 ottobre 2020 - Dopo il boom di ieri, calano leggermente idinelin 24 ore se ne registrano 159, di cui 81 nella città capoluogo , ieri ...

