Convocati Italia U21: la lista di Nicolato. Prima per Frabotta

Il commissario tecnico dell'Italia Under 21, Davide Nicolato, ha diramato la lista dei Convocati: ecco l'elenco completo

Davide Nicolato, commissario tecnico dell'Italia Under 21, ha diramato la lista dei Convocati. Ecco l'elenco completo per le sfide a Repubblica d'Irlanda e Islanda.

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Alessandro Plizzari (Reggina), Alessandro Russo (Virtus Entella);
Difensori: Claud Adjapong (Lecce), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Pescara), Nicolò Casale (Hellas Verona), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Gabbia (Milan), Matteo Lovato (Hellas Verona), Riccardo Marchizza (Spezia), Marco Sala (Spal), Marco Varnier

