Conte si blinda a Palazzo Chigi con il prolungamento dello Stato d' Emergenza

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Lod'causa Covid-19 verrà prorogato al 31 gennaio 2021. La notizia era nell'aria (visto anche il parere favorevole del Comitato Tecnico scientifico che per primi si era detto favorevoli al) e diventerà effettiva dopo il Consiglio dei Ministri in agenda per lunedì prossimo che preparerà l'ennesimo DPCM con cui l'estensione diventerà ufficiale.Il Decreto nei dettagli è ancora aperto a modifiche, in realtà delle limature, anche degli ultimi minuti ma la sostanza non cambierà molto. Oltre alle misure in vigore ormai da mesi di sicuro verrà imposto alle Regioni una limitazione per quanto riguarda la presenza del pubblico alle manifestazioni sportive, in particolare per quelle al chiuso, nei palazzetti con un massimo di 200 persone e comunque non ...