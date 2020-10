Contagi su per la nona settimana consecutiva | 14 nuovi focolai riferibili alle scuole Il rapporto Iss

(Di venerdì 2 ottobre 2020) “Crescono ancora iper la, l’epidemia colpisce tutto il Paese e c’è il “rischio concreto di un rapido peggioramento”.Ille dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute settembre pubblicato in serata e riferito al periodo fotografa una situazione in peggioramento che si riflette in un maggiore carico sui servizi sanitari. Nei sette giorni dal 21 e il 27 settembre - il periodo di riferimento del report, com dati aggiornati al 29 settembre - si evidenziano “importanti segnali dirta legati ad un aumento della trasmissione locale”, rispetto ai quali per l’Istituto Superiore di Sanità bisogna essere “pronti” ad ...

392 nuovi positivi in Campania, in linea con il dato di ieri quando erano stati 390. I tamponi del giorno sono stati 8.482 rispetto agli 8.311 di 24 ore fa. Questi i dati del bollettino di oggi dell'U ...Il governo spinge sulla diffusione della app Immuni: tra gli strumenti messi in campo per far fronte all’aumento dei contagi c’è la campagna per promuovere l’uso dell’applicazione per il tracciamento ...