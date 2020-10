Contagi, rischio peggioramento. Il governo verso una nuova stretta (Di venerdì 2 ottobre 2020) Peggiorano i dati sulla diffusione del Covid-19 in Italia. Il report settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute (sul periodo 21-27 settembre) parla di un «concreto rischio di un rapido peggioramento epidemico». In particolare di fronte a un «rilassamento delle misure, per eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati». «Il virus circola oggi in tutto il Paese», si legge nel report. «I casi sono in aumento per la nona settimana consecutiva, e l’età … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 2 ottobre 2020) Peggiorano i dati sulla diffusione del Covid-19 in Italia. Il report settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute (sul periodo 21-27 settembre) parla di un «concretodi un rapidoepidemico». In particolare di fronte a un «rilassamento delle misure, per eventi e iniziative aaggregazione in luoghi pubblici e privati». «Il virus circola oggi in tutto il Paese», si legge nel report. «I casi sono in aumento per la nona settimana consecutiva, e l’età … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

