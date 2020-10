Consigli Fantacalcio | Attaccanti, la FLOP 5 della 3a giornata (Di venerdì 2 ottobre 2020) Attaccanti sConsigliati 3a giornata – Sappiamo bene quanto sia difficile scegliere gli Attaccanti su cui fare affidamento o no. Soprattutto per quei fantallenatori che puntano ad avere diversi Attaccanti dello stesso livello, questa è un scelta che spesso si rivela dolorosa. Lasciare fuori un giocatore o metterlo in campo può fare la differenza in positivo o in negativo. Molti Attaccanti poi, se non riescono a portare a casa un +3, vedono subito il proprio voto andare verso il 5. Vediamo insieme quali sono gli Attaccanti a cui, almeno per questo weekend, potete concedere un turno di riposo. Se invece avete solo scelte obbligate, rischiateli pure o mettete un centrocampista in più. La FLOP 5 Joao Pedro (Atalanta-CAGLIARI) Con ... Leggi su giornal (Di venerdì 2 ottobre 2020)ati 3a– Sappiamo bene quanto sia difficile scegliere glisu cui fare affidamento o no. Soprattutto per quei fantallenatori che puntano ad avere diversidello stesso livello, questa è un scelta che spesso si rivela dolorosa. Lasciare fuori un giocatore o metterlo in campo può fare la differenza in positivo o in negativo. Moltipoi, se non riescono a portare a casa un +3, vedono subito il proprio voto andare verso il 5. Vediamo insieme quali sono glia cui, almeno per questo weekend, potete concedere un turno di riposo. Se invece avete solo scelte obbligate, rischiateli pure o mettete un centrocampista in più. La5 Joao Pedro (Atalanta-CAGLIARI) Con ...

EnriBoiani : RT @RadioRossonera: Matti per il #Fantacalcio riunitevi Oggi in E Fanta...sia daremo consigli a destra e sinistra sperando di beccarci ??… - SimoneCristao : RT @RadioRossonera: Matti per il #Fantacalcio riunitevi Oggi in E Fanta...sia daremo consigli a destra e sinistra sperando di beccarci ??… - RadioRossonera : Matti per il #Fantacalcio riunitevi Oggi in E Fanta...sia daremo consigli a destra e sinistra sperando di beccarci… - GruppoEsperti : @EnrAie88 @SOSFanta @Fantacalcio Consigli e Osimhen - EnrAie88 : @SOSFanta @Fantacalcio @GruppoEsperti Consigli o Silvestri? Colombo o Oshimen? Grazie... -