(Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "il centro-destra significaunaintorno al sindaco, unafatta di donne e uomini di qualità, che hanno dimostrato con i fatti il loro valore". Lo scrive Silvioin un messaggio inviato per la campagna elettorale di Paola Garlaschelli, candidata sindaco a Voghera. "Sono convinto -afferma il leader di Forza Italia- che Paola ce la farà, perché la conosco, perché ne ho apprezzato la serietà, la concretezza, la competenza. Paola è una candidata indipendente, ma ha tutte le caratteristiche che noi di Forza Italia cerchiamo nei nostri candidati: è una professionista che nella vita, nel suo lavoro, ha dimostrato di avere la capacità di risolvere i problemi. Oggi ...

TV7Benevento : Comunali: Berlusconi, 'scegliere centrodestra perchè squadra coesa'... - citynowit : “Una mafia ignorata solo perché non è servita ad attaccare Silvio Berlusconi ” - DottVicidomini : @info_messina @grotondi @berlusconi @forza_italia M5s col.taglio dei parlamentari Media italiana 5% a rischio di no… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #Politico, @matteosalvinimi guarda già alle prossime elezioni comunali delle grandi città, in primavera. Ma apre il confronto n… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Berlusconi

Il Tempo

Una partita regionale. Firetto (senza simboli ma con Pullara) la lepre bionda che punta al 40%. Zambuto e Miccichè dietro Lega e Fdi con l’alfaniana Catalano. La grillina Carlisi e Galvano (Art. 1), p ...La manifestazione convocata dalla Lega a Catania in apertura del processo a Matteo Salvini mette voglia di dire: la storia del centrodestra si ripete. In realtà, non è esattamente così. Anzi, la diffe ...