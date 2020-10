Comitato Roma 150 | città dimentica suo Piranesi a 300 anni dalla nascita

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 ottobre 2020)– “Ma che cosa han combinato i cittadini della Capitale d’Italia per meritarsi questo assessorato alla Cultura? Anzi, alla ‘Crescita culturale’? Il150 non lo sa. Sappiamo solo che se qualcosa sta crescendo da qualche parte, nella citta’, e’ tutto fuorche’ culturale. Il 4 ottobre saranno 300del grande veneto Giovan Battista(Venezia, 1720-, 1778) e non risultano pervenute a oggi iniziative da parte del Comune di”. È quanto si legge in una nota del150. “- si legge- e’ stato il creatore del moderno gusto antiquariale europeo, centrato su...