Come “fregare” il metabolismo | tutto quello che c’è da sapere e 7 regole d’oro

Accelerare il metabolismo con gli esercizi giusti. Prendiamo spunto dalla Guru del Fitness Kayla Itsines! Per dimagrire e mantenere un fisico asciutto e tonico, è necessario partire dal metabolismo e da ciò che regola la sua velocità. Il metabolismo è un insieme di processi che permettono di ricavare, dagli alimenti che assumiamo, l'energia necessaria per le richieste del corpo e svolgere tutte le azioni che consentono di vivere e praticare diverse attività, dalle più banali, Come respirare, alle più complesse, Come la corsa e il movimento in generale. Per dare una sferzata al metabolismo e accelerarlo, bisogna cercare di aumentare le attività del corpo, facendo sport e muovendosi di più, al fine di ...

