Colpo di mercato per la Juve Stabia, Padalino ha il suo attaccante

Tempo di lettura: < 1 minuto

Castellammare di Stabia (Na) – La S.S. Juve Stabia comunica l'accordo per l'acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dell'attaccante Sergio Nicolás Bubas, classe '89. Il calciatore, nativo di Esquel (Argentina), è cresciuto calcisticamente nel C.A.I., vestendo, tra le altre, le maglie di Atletico Racing Cordoba, Metropolitanos, Nacional Potosì e Vibonese, con la quale ha giocato le ultime stagioni. Queste le sue prime dichiarazioni: "Sono contento di essere venuto in una grande piazza come Castellammare di Stabia. Essere qui, per me, vuol dire tanto e vorrò dare il massimo sempre per ripagare la fiducia della società e del mister".

