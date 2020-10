Collaboratrice di Trump ha il Covid-19 (Di venerdì 2 ottobre 2020) NEW YORK, 2 OTT - Hope Hicks, una delle più strette collaboratrici di Donald Trump, è positiva al coronavirus. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali non ci sono ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 2 ottobre 2020) NEW YORK, 2 OTT - Hope Hicks, una delle più strette collaboratrici di Donald, è positiva al coronavirus. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali non ci sono ...

Agenzia_Ansa : Coronavirus, Trump e la moglie Melania in quarantena. Positiva al virus una strettissima collaboratrice del preside… - Agenzia_Ansa : Stretta collaboratrice Trump ha il Covid-19. Hope Hicks ha viaggiato sull'Air Force One per il dibattito con Biden… - SkyTG24 : Coronavirus, ultime notizie. Collaboratrice positiva, Trump e Melania in quarantena. LIVE - pino_nostro : RT @SkyTG24: Coronavirus, ultime notizie. Collaboratrice positiva, Trump e Melania in quarantena. LIVE - lilasart : RT @SkyTG24: Coronavirus, ultime notizie. Collaboratrice positiva, Trump e Melania in quarantena. LIVE -