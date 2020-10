CMNA | oltre 420mila artigiani aspettano da maggio la CIG

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Sono centinaia di migliaia i lavoratori del settore artigiano che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione Covid. Secondo la CNA, più di 423.000 lavoratori di 150.000 imprese sono ancora in attesa di ricevere i trattamenti dei mesi di, giugno e luglio. Questa grave situazione, secondo quando rende noto la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa, si è creata a causa del ritardo dei ministeri competenti nel trasferimento delle risorse previste dal Decreto Agosto (entrato in vigore il 15 agosto), al fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato. L’erogazione degli ammortizzatori sociali per il settore artigiano passa infatti attraverso il fondo nazionale FSBA, il quale ha provveduto con risorse proprie a far fronte alle richieste arrivate nei primi mesi ...