Clamorosa gaffe di Conte. "Tagga" la von der Leyen ma sono uomini semi nudi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Novella Toloni Clamorosa gaffe commessa su Instagram dai social media manager del premier. E su Twitter si è scatenata l'ironia del popolo social Lo scivolone social è sempre dietro l'angolo. Se poi coinvolge da vicino il premier Giuseppe Conte allora tutto assume connotati ancora più eclatanti. È successo con l'ultimo post condiviso dal presidente del Consiglio sulla sua pagina Instagram. La foto, che lo ritrae insieme a Ursula von der Leyen in occasione di un incontro a Bruxelles, ha scatenato l'ilarità del web per l'errato tag (poi rimosso). Giuseppe Conte ha incontrato la Presidente della Commissione europea pochi giorni fa, ma nel comunicare al popolo dei social dell'avvenuto confronto è successo il patatrac. Come spesso succede con i ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Novella Tolonicommessa su Instagram dai social media manager del premier. E su Twitter si è scatenata l'ironia del popolo social Lo scivolone social è sempre dietro l'angolo. Se poi coinvolge da vicino il premier Giuseppeallora tutto assume connotati ancora più eclatanti. È successo con l'ultimo post condiviso dal presidente del Consiglio sulla sua pagina Instagram. La foto, che lo ritrae insieme a Ursula von derin occasione di un incontro a Bruxelles, ha scatenato l'ilarità del web per l'errato tag (poi rimosso). Giuseppeha incontrato la Presidente della Commissione europea pochi giorni fa, ma nel comunicare al popolo dei social dell'avvenuto confronto è successo il patatrac. Come spesso succede con i ...

_CristinaCri : Per me una gaffe clamorosa. Tutto il mondo riconosce l'eccellenza del design e dello stile dei mobili italiani, il… - f1globulirossi : @RobertoRedSox Mia clamorosa gaffe al Super. 'Scusi, potrebbe prendermi il basilico che non ci arrivo? ' 'No, sono… - zazoomblog : Clamorosa gaffe del City: annunciato…. Koulibaly - #Clamorosa #gaffe #City: #annunciato…. - MondoNapoli : FOTO - Clamorosa gaffe del City: nella presentazione di Ruben Dias spunta il link per Koulibaly -… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamorosa gaffe Clamorosa gaffe di Conte. "Tagga" la von der Leyen ma sono uomini semi nudi il Giornale “Fatelo per andare dalla D’Urso e sui giornali”. GF Vip, il consiglio shock di Patrizia De Blanck

