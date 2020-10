Cinisello | Mercato Europeo | il mondo è qui

(Di venerdì 2 ottobre 2020)Balsamo, Milano,, 2 ottobre 2020 - Piazza Gramsci, da oggi a domenica, accoglierà stand da 22 Paesi delpiù quelli italiani. In un anno estremamente difficile per ildei mercati, ...

Per alcuni si tratta di un nuovo segnale di ritorno alla normalità. Altri, lo temono per le implicazioni che potrebbe avere nell’ottica dell’emergenza coronavirus. Da venerdì 2 a domenica 4 torna a Ci ...Milano - Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre 2020 a Cinisello Balsamo (Milano) arriva il Mercato Europeo , per tre giorni all'insegna di gusti, sapori e tradizioni di espositori provenienti da ogni part ...