Cina | morta l’influencer Lamu | ex marito le dà fuoco durante una diretta

Tragedia in Cina, dove l'influencer 30enne Lamu muore a seguito delle ustioni riportate dopo che il suo ex marito le aveva dato fuoco nel corso di una diretta. L'influencer cinese di 30 anni, Lamu, era molto famosa sulla variante cinese di TikTok dove vantava centinaia di migliaia di follower. Purtroppo, però, la ragazza è morta.

