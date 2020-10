Cina, l'ex marito le dà fuoco durante una diretta social: morta un'influencer (Di venerdì 2 ottobre 2020) commenta E' morta a 30 anni Lamu , una nota influencer del social Douyin, versione cinese di TikTok. Il 14 settembre, era stata aggredita dall'ex marito durante una diretta social. L'uomo le era ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 ottobre 2020) commenta E'a 30 anni Lamu , una notadelDouyin, versione cinese di TikTok. Il 14 settembre, era stata aggredita dall'exuna. L'uomo le era ...

