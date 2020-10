Cina, la svolta del gigante energivoro: emissioni zero entro il 2060. È la transizione da “fabbrica inquinante” a economia avanzata (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Cina raggiungerà la neutralità carbonica – cioè “emissioni zero” – prima del 2060 e garantisce che il suo picco di emissioni di gas serra si verificherà entro il prossimo decennio. L’ha promesso il presidente Xi Jinping all’assemblea generale delle Nazioni Unite, in un colpo di scena molto politico, perché funzionale anche a controbattere le variegate accuse che Donald Trump ha rivolto a Pechino. Nel vertice online con l’Ue, Xi Jinping aveva già lasciato intendere che avrebbe assunto una posizione più forte sul clima, tuttavia, è la prima volta che la Cina si impegna con date precise sulla propria decarbonizzazione. In precedenza, Pechino aveva solo comunicato di voler ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Laraggiungerà la neutralità carbonica – cioè “” – prima dele garantisce che il suo picco didi gas serra si verificheràil prossimo decennio. L’ha promesso il presidente Xi Jinping all’assemblea generale delle Nazioni Unite, in un colpo di scena molto politico, perché funzionale anche a controbattere le variegate accuse che Donald Trump ha rivolto a Pechino. Nel vertice online con l’Ue, Xi Jinping aveva già lasciato intendere che avrebbe assunto una posizione più forte sul clima, tuttavia, è la prima volta che lasi impegna con date precise sulla propria decarbonizzazione. In precedenza, Pechino aveva solo comunicato di voler ...

bianca_caimi : RT @fattoquotidiano: Cina, la svolta del gigante energivoro: emissioni zero entro il 2060. È la transizione da “fabbrica inquinante” a econ… - MarioPelliccion : RT @fattoquotidiano: Cina, la svolta del gigante energivoro: emissioni zero entro il 2060. È la transizione da “fabbrica inquinante” a econ… - fattoquotidiano : Cina, la svolta del gigante energivoro: emissioni zero entro il 2060. È la transizione da “fabbrica inquinante” a e… - Fedoraquattroc2 : @BeppeGiulietti @GiorgioIacoboni @Artventuno @maurobiani @GiulioSiamoNoi @RiccardoNoury @FiorellaMannoia… - Fedoraquattroc2 : @ValeMameli Serve una svolta rapida da questa situazione: #porto di #trieste svenduto a Germania, i #m5s deviati ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina svolta Cina, la svolta del gigante energivoro: emissioni zero entro il 2060 Il Fatto Quotidiano Sulla Cina, la Casa Bianca potrà soltanto elaborare la narrazione di uno scontro già segnato

Seconda puntata di una serie sulle implicazioni geopolitiche delle presidenziali americane, in esclusiva su Limesonline.

Da Modena a Pechino, il trionfo della Maserati MC20

Dopo la premiere a Modena di metà settembre, la nuova Maserati MC20 debutta in Cina, mercato che sta diventando sempre più importante per i marchi premium occidentali. A Pechino si svolge in questi gi ...

Seconda puntata di una serie sulle implicazioni geopolitiche delle presidenziali americane, in esclusiva su Limesonline.Dopo la premiere a Modena di metà settembre, la nuova Maserati MC20 debutta in Cina, mercato che sta diventando sempre più importante per i marchi premium occidentali. A Pechino si svolge in questi gi ...