Chrissy Teigen e John Legend attaccati sui social dopo le foto strazianti dell’aborto

(Di venerdì 2 ottobre 2020)ha voluto rendere pubblico il dolore di aver perso un figlio. Lepubblicate su Instagram dalla modella moglie dihanno avuto una carica detonante senza precedenti sulla Rete a livello emotivo. Immagini fortissime e private di quel dolore condivise con oltre 32 milioni di follower che hanno fatto scattare un acceso dibattito, tra le perplessità degli utenti colpiti dalla spettacolarizzazione del dolore e il plauso di chi ha apprezzato il volersi mostrare senza filtri. “Siamo sotto shock e stiamo vivendo quel tipo di profondo dolore di cui hai sentito parlare ma che non hai mai provato prima”, ha scritto in un lungo e straziante messaggio la 34enne sui. La modella ha aggiunto quegli scatti in bianco e nero ...