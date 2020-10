Chiesa titolare in Fiorentina-Sampdoria: ultima in viola per lui? (Di venerdì 2 ottobre 2020) Federico Chiesa è titolare nella sfida della Fiorentina contro la Sampdoria: l’esterno viola sembra sempre più vicino alla Juve Federico Chiesa titolare in Fiorentina-Sampdoria. L’esterno viola è ormai prossimo al trasferimento alla Juventus per una formula che sembra prevedere un pagamento in 4 anni di 60 milioni. Iachini però non rinuncia al suo calciatore più talentuoso e schiera il suo numero 25 titolare contro la squadra di Ranieri. Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato e la trattativa con la Juventus sembra ben avviata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Federiconella sfida dellacontro la: l’esternosembra sempre più vicino alla Juve Federicoin. L’esternoè ormai prossimo al trasferimento alla Juventus per una formula che sembra prevedere un pagamento in 4 anni di 60 milioni. Iachini però non rinuncia al suo calciatore più talentuoso e schiera il suo numero 25contro la squadra di Ranieri. Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato e la trattativa con la Juventus sembra ben avviata. Leggi su Calcionews24.com

