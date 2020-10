Chiesa-Juve | Bakayoko-Napoli | Callejon-Fiorentina | il bello del mercato

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Ormai mancano meno di tre giorni alla conclusione della sessione estiva di calcio. E ci sono, come sempre, alcune storie da seguire con attenzione, è ildel. Tre storie importanti, forse più di altre: ci riferiamo a. Suvi abbiamo detto tutto in esclusiva da martedì: offerta accettata, nessuna contropartita tecnica, pagamento dilazionato, apertura di Commisso. Abbiamo anche aggiunto che la, dopo aver sistemato Rugani, lo avrebbe voluto fare a prescindere dalla cessione di Douglas Costa e contando di fare qualche altra uscita.è da ieri sera un obiettivo concreto ...

E ci sono, come sempre, alcune storie da seguire con attenzione, è il bello del mercato. Tre storie importanti, forse più di altre: ci riferiamo a Chiesa-Juve, Bakayoko-Napoli e Callejon-Fiorentina.in quella che tutti sostengono sia stata l’ultima gara in viola per Federico Chiesa che ha giocato con la fascia di capitano. Proprio il talento che pare in procinto di accasarsi alla Juve ha colpito ...