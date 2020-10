Chiesa e Bernardeschi, è una questione di Fede: la Juve prega (Di venerdì 2 ottobre 2020) Chiesa e Bernardeschi, due talenti italiani che potrebbero ritrovarsi sotto la stessa veste: ugualmente diversi alla ricerca della felicità La Juventus continua la caccia a Federico Chiesa, l’uomo ideale per la fascia destra di Andrea Pirlo. Le pretese della Fiorentina stanno rallentando l’affare e ormai manca sempre meno alla chiusura del calciomercato. La volontà della Juventus di portare a Torino il talento Viola riporta al 2017 quando la società acquistò Federico Bernardeschi. L’evoluzione calcistica di Bernardeschi non ha prodotto i risultati sperati da Madama. Spesso si è ritrovato in collocazioni tattiche che gli hanno bloccato il processo di crescita, mentre altre volte non ha ... Leggi su zon (Di venerdì 2 ottobre 2020), due talenti italiani che potrebbero ritrovarsi sotto la stessa veste: ugualmente diversi alla ricerca della felicità Lantus continua la caccia arico, l’uomo ideale per la fascia destra di Andrea Pirlo. Le pretese della Fiorentina stanno rallentando l’affare e ormai manca sempre meno alla chiusura del calciomercato. La volontà dellantus di portare a Torino il talento Viola riporta al 2017 quando la società acquistòrico. L’evoluzione calcistica dinon ha prodotto i risultati sperati da Madama. Spesso si è ritrovato in collocazioni tattiche che gli hanno bloccato il processo di crescita, mentre altre volte non ha ...

