Chiara Ferragni incinta, il video del momento in cui lo ha detto alla famiglia: «Un TikTok a sorpresa» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Chiara Ferragni è incinta. E questo si sa dall'altro ieri. L'annuncio ufficiale è arrivato con una bella foto del piccolo Leone, che mostra un'ecografia agli oltre 21... Leggi su leggo (Di venerdì 2 ottobre 2020). E questo si sa dall'altro ieri. L'annuncio ufficiale è arrivato con una bella foto del piccolo Leone, che mostra un'ecografia agli oltre 21...

trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - 6000sardine : Un minuto di silenzio per i social media manager di #Salvini che dopo settimane di preparativi per lanciare il proc… - xjsekhmet : RT @chiaraconlach: Vale Ferragni che inizia a piangere appena sa della gravidanza di Chiara ha fatto piangere anche me - redcoldflower : RT @mediohermana: MA CHIARA FERRAGNI È INCINTA E SONO FELICE COME SE FOSSE MIO FIGLIO. -