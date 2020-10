Chiara Ferragni e Fedez non hanno svelato il sesso del bebè ma certi dettagli non sono sfuggiti… (Di venerdì 2 ottobre 2020) Finalmente Chiara Ferragni l’ha detto: è in dolce attesa per la seconda volta. Da settimane in realtà si vociferava che fosse incinta. Anche ai suoi tanti fan non erano sfuggiti indizi come il décolleté “esploso e la decisione di disertare la Fashion Week milanese. Non era mai successo che la moglie di Fedez si assentasse dalle sfilate più attese dell’anno. La motivazione ufficiale, fornita da lei stessa sui social, era stata quella di volersi tenere lontana da luoghi affollati visto il delicato momento ancora caratterizzato dall’emergenza sanitaria ma non aveva convinto tutti. Poi, il 1 ottobre, è arrivato l’annuncio ufficiale: Chiara e Fedez hanno condiviso sui rispettivi profili Instagram la foto del primogenito ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Finalmentel’ha detto: è in dolce attesa per la seconda volta. Da settimane in realtà si vociferava che fosse incinta. Anche ai suoi tanti fan non erano sfuggiti indizi come il décolleté “esploso e la decisione di disertare la Fashion Week milanese. Non era mai successo che la moglie disi assentasse dalle sfilate più attese dell’anno. La motivazione ufficiale, fornita da lei stessa sui social, era stata quella di volersi tenere lontana da luoghi affollati visto il delicato momento ancora caratterizzato dall’emergenza sanitaria ma non aveva convinto tutti. Poi, il 1 ottobre, è arrivato l’annuncio ufficiale:condiviso sui rispettivi profili Instagram la foto del primogenito ...

