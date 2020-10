Chiara Ferragni e Fedez: ‘La famiglia si allarga’. L’influencer è incinta (Di venerdì 2 ottobre 2020) “La nostra famiglia si allarga. Leo diventerà un fratello maggiore“. Con queste parole Chiara Ferragni annuncia sui social di essere nuovamente incinta. Voci su questa gravidanza giravano già da alcuni giorni ma ora è l’influencer a dare la conferma e lo fa postando su Instagram una foto del primogenito Leone che tiene in mano l’ecografia del futuro fratellino o sorellina. in riproduzione.... Il commento di Fedez Epico il commento di Fedez, che scrive sotto il post della moglie: “Ma io non sapevo nulla…”. Una grande gioia per il rapper, che al momento si trova con le ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 2 ottobre 2020) “La nostrasi allarga. Leo diventerà un fratello maggiore“. Con queste paroleannuncia sui social di essere nuovamente. Voci su questa gravidanza giravano già da alcuni giorni ma ora è l’influencer a dare la conferma e lo fa postando su Instagram una foto del primogenito Leone che tiene in mano l’ecografia del futuro fratellino o sorellina. in riproduzione.... Il commento diEpico il commento di, che scrive sotto il post della moglie: “Ma io non sapevo nulla…”. Una grande gioia per il rapper, che al momento si trova con le ...

