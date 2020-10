Chiara Ferragni e Fedez, così hanno dato il grande annuncio alla famiglia – VIDEO (Di venerdì 2 ottobre 2020) Chiara Ferragni e Fedez condividono il momento in cui le loro famiglie hanno saputo della seconda gravidanza. Uno scherzo “a lieto fine”. È proprio di ieri la notizia della seconda gravidanza di Chiara Ferragni. L’influencer aveva già espresso varie volte il desiderio di avere un altro figlio, ma per ora le notizie a riguardo erano … L'articolo Chiara Ferragni e Fedez, così hanno dato il grande annuncio alla famiglia – VIDEO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 2 ottobre 2020)condividono il momento in cui le loro famigliesaputo della seconda gravidanza. Uno scherzo “a lieto fine”. È proprio di ieri la notizia della seconda gravidanza di. L’influencer aveva già espresso varie volte il desiderio di avere un altro figlio, ma per ora le notizie a riguardo erano … L'articolo, cosìilproviene da YesLife.it.

trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - 6000sardine : Un minuto di silenzio per i social media manager di #Salvini che dopo settimane di preparativi per lanciare il proc… - _cantant : RT @Dr4c0h: tommaso:'io ho un po' paura di uscire' adua:'ma che uscire ma dai, tu?' tommaso:'ma non è che perché c'ho du follower non posso… - elisaseverini02 : RT @Dr4c0h: tommaso:'io ho un po' paura di uscire' adua:'ma che uscire ma dai, tu?' tommaso:'ma non è che perché c'ho du follower non posso… -