Chiara Ferragni come la Madonna, arriva la denuncia del Codacons: "Blasfemia" (FOTO) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Chiara Ferragni come la Madonna con bambino Nell'ultimo numero di Vanity Fair Italia è contenuta una lunga intervista a Chiara Ferragni. Per l'occasione la nota fashion blogger cremonese appare ritratta come la Madonna nel famoso quadro di Giovanni Battista Salvi, più conosciuta come la Madonna con bambino. Un'iniziativa che ha scatenato una serie di polemiche sul web e sui social network, al punto che è intervenuto anche il Codacons che ha avviato un'azione legale nei confronti della influencer per blasfemia. Arriverà la replica da parte della diretta interessata? Il Codacons accusa la fashion blogger di blasfemia

