"Chi vuol essere milionario": proposta di matrimonio dietro le quinte (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nel corso della puntata di ieri sera, una concorrente di "Chi vuol essere milionario" si è vista porgere dal compagno un bellissimo anello Fuori programma al profumo di fiori d'arancio a "Chi vuol essere milionario": nel corso della puntata del quiz condotto da Gerry Scotti in onda ieri sera su Canale 5, infatti, una concorrente si è vista fare la più classica delle proposte di matrimonio, con il suo compagno in ginocchio di fronte a lei mentre le porge un bellissimo anello. "Dal primo momento che ti ho vista, ho desiderato stare con te. Mi vuoi sposare?". Per Zafira (questo il nome della concorrente e promessa sposa) è un sogno che si realizza, finalmente, dopo mesi di incertezza e sospensione: la donna (originaria di Mauritius) ...

