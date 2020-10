Chi vuol essere milionario, la proposta di matrimonio dietro le quinte (Di venerdì 2 ottobre 2020) Doppio colpo di scena a “Chi vuol essere milionario?”. La 27enne parigina Zafiirah Mamudale ha sbagliato la domanda da 70mila euro e porta a casa “solo” un bottino da 10mila euro. La domanda era focalizzata su chi fosse l’autore della frase: “Un uomo che osi sprecare una sola ora della sua vita non ha ancora scoperto il vero valore della vita stessa”. La risposta corretta era Charles Darwin, ma la concorrente ha risposto sbagliando: “Henry Ford”. Gerry Scotti e il pubblico hanno salutato con dispiacere Zafiirah, che però ha ricevuto una sorpresa appena uscita dallo studio. Ad attendere dietro le quinte la ragazza c’era il fidanzato che le ha chiesto, davanti alle telecamere, di sposarla: “La posticipazione del nostro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Doppio colpo di scena a “Chi?”. La 27enne parigina Zafiirah Mamudale ha sbagliato la domanda da 70mila euro e porta a casa “solo” un bottino da 10mila euro. La domanda era focalizzata su chi fosse l’autore della frase: “Un uomo che osi sprecare una sola ora della sua vita non ha ancora scoperto il vero valore della vita stessa”. La risposta corretta era Charles Darwin, ma la concorrente ha risposto sbagliando: “Henry Ford”. Gerry Scotti e il pubblico hanno salutato con dispiacere Zafiirah, che però ha ricevuto una sorpresa appena uscita dallo studio. Ad attenderelela ragazza c’era il fidanzato che le ha chiesto, davanti alle telecamere, di sposarla: “La posticipazione del nostro ...

Marcozanni86 : Apountamento principale domani ore 10. Per chi vuol fare due chiacchiere, ci vediamo tra poco, ore 15 in via Dusmet… - ItaliaViva : «In Irpinia un successo di squadra. Braccia aperte a chi vuol cambiare la politica con noi, lavoriamo al polo dei m… - NicolaPorro : C'è chi vuol fa passare il #centrodestra come il vero sconfitto delle urne #regionali. In realtà non è così, anche… - OlmostFifty : RT @nessungiorno: Voler bene a qualcuno, vuol dire desiderare sinceramente, istintivamente, che quella Persona sia FELICE. Non importa 'co… - krudesky : RT @ErmannoKilgore: #DiBattista è l’unico scienziato che va a lamentarsi del #M5S, in casa di chi vuol far sparire il #M5S, grandissima del… -